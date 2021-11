Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre Gemelli, Bilancia, Aquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'aria per la giornata di oggi, mercoledì 17 novembre. Previsioni sentimentali e professionali per Gemelli, Bilancia e Aquario

Appartenete ad uno dei segni d’aria? Allora siete persone estremamente autonome e indipendenti. Alla mondanità preferite la tranquillità delle quattro mura domestiche o del vostro ristretto gruppo di amici, che vi ammirano per il vostro altruismo. In amore siete molto affettuosi, ma pretendete di non essere ingabbiati troppo dai sentimenti e dalle aspettative del partner. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per Gemelli, Bilancia e Aquario, per la giornata di oggi, mercoledì 17 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre: Gemelli

Gli appartenenti al segno dei Gemelli sono scarichi energicamente da qualche settimana e stanno pensando di prendere una pausa dallo stress quotidiano.

Non lasciate però che questo turbamento vi distragga dal raggiungimento dei vostri obiettivi. Avete bisogno di acquisire di nuovo la fiducia in voi stessi e combattere per ottenere ciò che volete. Le stelle sono favorevoli per coloro che gestiscono un’attività in proprio e, anche se potrebbero verificarsi ritardi, non dovrete scoraggiarvi e continuare su questa strada.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre: Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia avranno la possibilità e la capacità di far valere i loro pensieri, senza crollare di fronte ai giudizi esterni. L’ultimo periodo vi ha donato tempo per riflettere e fare una stima delle cose per voi importanti. Anche le relazioni amorose vivranno cambiamenti, anche radicali, al fine di vivere una vita il più possibile serena e piena di soddisfazioni. Occhio ad Ariete, Cancro e Capricorno che potrebbero far uscire la parte peggiore di voi e rendervi alquanto irascibili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre: Aquario

La parola d’ordine per gli appartenenti al segno dell’Aquario è confusione. Ultimamente sentite che qualcosa o qualcuno intorno a voi, non vi convince. Fortunatamente questo momento transitorio passerà presto e potrete godere appieno del vostro impegno. Nelle prossime 48 ore potreste essere vittima di alcune incomprensioni, che potrebbero sfociare in polemiche e discussioni.

Fino a quando non farete ordine nella vostra mente e nel vostro cuore, la situazione non accennerà a migliorare spontaneamente.