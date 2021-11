Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 18 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dello Scorpione! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

State leggermente attenti all’amore in questa giornata di giovedì, cari amici dello Scorpione, perché tra voi e la vostra dolce metà sembra volersi intromettere una fastidiosa Luna.

Forse vi troverete a rimettere in discussione qualcosa della vostra relazione stabile. Il lavoro, invece, nel frattempo sembra regalare piccole soddisfazioni, approfittatene!

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 18 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 18 novembre: amore

Occhio, insomma, alla sfera amorosa che dovrebbe attendervi in questa giornata di giovedì, amici dello Scorpione impegnati stabilmente.

A causa di quel pessimo luminare notturno, infatti, un qualche immotivato dubbio potrebbe portarvi a ridiscutere un qualche aspetto del rapporto, portandovi magari ad un piccolo battibecco.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 18 novembre: lavoro

La giornata lavorativa, invece, sembra arrivare per voi amici dello Scorpione con una gran carica di piccole soddisfazioni! Certo, non siete ancora così tanto vicini al successo come potreste desiderare, ma questo non renderà le soddisfazioni meno buone! Datevi da fare che potreste anche migliorare il vostro umore e, di conseguenza, il rapporto amoroso!

La settimana che vi attende, cari Scorpione

La vostra settimana, cari nati sotto il segno dello Scorpione, sembra essere veramente ottima, almeno stando alle letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox! La vostra già elevata saggezza, subirà un generale, ottimo, aumento, conducendovi verso un qualche successo lavorativo entro il fine settimana! Questo sarà, inoltre, ricco di soddisfazioni!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni