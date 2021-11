Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

L'Oroscopo di Paolo Fox per Ariete, Leone e Sagittario per la giornata di oggi, 18 novembre. Previsioni riguardo vita sentimentale e professionale dei segni di fuoco.

Anche in questa giornata di novembre, l’esperto astrologo Paolo Fox, offre l’Oroscopo per tutti i segni di fuoco, leader carismatici e amanti focosi e passionali. I tre segni in questione sono Ariete, Leone e Sagittario, che rappresentano il coraggio e la forza all’interno dello Zodiaco. Appartenete ad uno di questi segni e volete essere informati su come andrà la vostra prossima relazione o il vostro prossimo incontro di lavoro? Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni di fuoco per la giornata di oggi, giovedì 18 novembre

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete stanno vivendo con un piede in due scarpe e dovranno presto scegliere tra due relazioni, scartandone una.

I sentimenti sono contrastanti e non sarà facile scegliere, ma sarà necessario per il ristabilimento di un equilibrio emotivo. Ultimamente sul lavoro state attraversando momenti di grande insicurezza e disagio, che vi hanno resi apatici e poco reattivi.

Il consiglio che l’astrologo ha in serbo per voi è quello di non abbattervi, ma contrastare questo mood con grinta e determinazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Leone

Il fuoco è l’elemento che governa gli appartenenti al segno del Leone, che sono animati da uno spirito di ribellione e insofferenza in questa giornata di giovedì. Il vostro temperamento focoso potrebbe non essere del tutto tollerato da chi vi sta intorno e molto probabilmente potrebbero scoppiare delle liti. Anche in amore fate attenzione al modo con cui vi relazionate al partner, evitando di apparire troppo impositivi.

Spogliatevi delle vesti da comandante e aprite il cuore a emozioni e sentimenti.

I segni zodiacali: scopri le date, le affinità e tutte le caratteristiche dei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Sagittario

Giornata di chiarimenti questa di giovedì per voi del segno del Sagittario, che dovrete fare una stima dei vostri sentimenti e di quelli del vostro partner, analizzando pro e contro della vita di coppia. Non posticipate troppo questo confronto perché potreste incrinare ancora di più i rapporti, soprattutto quelli già in crisi.

In ambito lavorativo siete infastiditi da alcuni colleghi che hanno ricevuto premi e ricompense che secondo voi non meritavano. Non pensate troppo agli altri e concentratevi sul vostro personale percorso professionale.