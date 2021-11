Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Oroscopo

L'Oroscopo di Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci per la giornata di oggi, 18 novembre. Previsioni riguardo vita sentimentale e professionale dei segni d'acqua.

Anche in questa giornata di novembre, l’esperto astrologo Paolo Fox, offre l’Oroscopo per tutti i segni d‘acqua, amanti romantici e premurosi e colleghi affidabili. I segni in questione sono Cancro, Scorpione e Pesci e rappresentano l’emotività all’interno dello Zodiaco. Appartenete ad uno di questi tre segni e siete curiosi di conoscere le novità in amore e sul lavoro? Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’acqua per la giornata di oggi, giovedì 18 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Cancro

L’amore e i sentimenti sono, per voi del Cancro, influenzati negativamente dalla posizione ben poco favorevole di Venere, che spegne la vostra carica affettiva. La situazione migliorerà gradualmente in questa giornata di giovedì 18 novembre e potrete sentirvi di nuovo sentimentalmente attivi. Se siete in attesa di risposta riguardo un progetto lasciato in sospeso o non ancora analizzato, presto avrete tutte le informazioni che vi servono per continuare il cammino verso il successo e la soddisfazione personale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Scorpione

Gli appartenenti al segno dello Scorpione non vivranno un’ottima giornata e dovranno, al contrario, fare i conti con litigi e incomprensioni sul lavoro e anche all’interno della coppia. Per quanto riguarda le finanze dovrete stare attenti e agire oculatamente, anche a causa di Giove in posizione contraria. Alcuni di voi avranno delle questioni legali da risolvere e dovranno far buon uso delle loro energie mentali. Anche l’amore procede a rilento e dovrete mantenere la calma di fronte a qualche discussione, senza far scoppiare violente lotte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Pesci

Positiva giornata è questa per i nati sotto il segno dei Pesci, che rivaluteranno i loro sentimenti e si accorgeranno che non la loro vita di coppia non è poi così male come credevano. Nell’aria c’è profumo di ripresa e, in questa giornata di giovedì, potrete essere sorpresi da quanto affetto il vostro partner prova per voi. Anche sul lavoro le cose vanno per il verso giusto e presto otterrete il meritato riconoscimento per il vostro impegno e la vostra dedizione.

