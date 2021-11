Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

L'Oroscopo di Paolo Fox per Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di oggi, 18 novembre. Previsioni riguardo vita sentimentale e professionale dei segni d'aria.

Anche in questa giornata di novembre, l’esperto astrologo Paolo Fox, offre l’Oroscopo per tutti i segni d’aria, autonomi e indipendenti. I segni in questione sono Gemelli, Bilancia e Acquario e rappresentano la razionalità, l’estro e la creatività all’interno dello Zodiaco. Appartenete ad uno di questi segni e volete sapere cosa succederà di nuovo in questa giornata di oggi? Ecco per voi l’Oroscopo dell’esperto astrologo Paolo Fox per tutti i segni d’aria per la giornata di oggi, giovedì 18 novembre

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Gemelli

Giornata tesa e nervosa per voi nati sotto il segno dei Gemelli, che farete i conti con alcune persone poco serie che hanno rallentato l’avanzare di un progetto.

Quando avevate più bisogno di aiuto, molti dei vostri collaboratori e colleghi sono come spariti e questa mancanza di spirito di gruppo vi ha davvero rammaricato. In amore apparite freddi e distaccati, cosa che infastidirà il vostro partner, che potrebbe esprimere il suo malessere, criticandovi.

Siate razionali e non lasciate troppo spazio alla tensione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Bilancia

Gli appartenenti al segno della Bilancia vivranno un momento di confusione e insicurezza questo giovedì e potranno avere difficoltà nel relazionarsi con l’ambiente circostante e le persone che lo abitano. I sentimenti non saranno dalla vostra parte e dovrete porre rimedio ad alcune incomprensioni e polemiche che nasceranno tra le quattro mura di casa vostra. Il lavoro vi piace, ma non vi soddisfa particolarmente e non siete più disposti ad accontentarvi di qualsiasi cosa pur di rimanere occupati mentalmente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Acquario

Pessima giornata per voi del segno dell’Acquario per quanto riguarda i sentimenti e la vita di coppia, carichi di polemiche e discussioni. La vostra tendenza all’isolamento potrebbe essere la causa di alcuni scontri con il partner, ancora più marcati se la situazione amorosa è già problematica. Per non rimuginare troppo sulla vostra opprimente vita privata, state lavorando assiduamente per portare a termine incarichi e progetti che si moltiplicano giorno dopo giorno.

Non esagerate troppo con il lavoro e godetevi del tempo in solitudine per pensare bene a cosa volete davvero dalla vita.