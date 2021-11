Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre Toro, Vergine, Capricorno: le previsioni segno per segno

Oroscopo

L'Oroscopo di Paolo Fox per Toro, Vergine e Capricorno per la giornata di oggi, 18 novembre. Previsioni riguardo vita sentimentale e professionale dei segni di terra.

Anche in questa giornata di novembre, l’esperto astrologo Paolo Fox, offre l’Oroscopo per tutti i segni di terra, animati da concretezza e stabilità sentimentale e professionale. I tre segni in questione sono Toro, Vergine e Capricorno e rappresentano la parte più legata alle tradizioni e al raggiungimento di obiettivi. Appartenete ad uno di questi segni e volete essere al corrente dell’andamento della giornata di oggi? Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per i segni di terra per la giornata di oggi, giovedì 18 novembre.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Toro

I nati sotto il segno del Toro stanno combattendo contro alcune persone o gruppi che non riescono proprio a tenere la lingua a freno.

In questa giornata di giovedì, occhio a Acquario e Scorpione, che potrebbero rivelarsi pessimi consiglieri e suscitare aspre liti. Per quanto riguarda i sentimenti siete alla ricerca di emozioni forti e le stelle sono favorevoli ai nuovi incontri.

L’anno nuovo potrebbe sbloccare finalmente una situazione che si trascina da troppo tempo e vi libererà dal senso di apatia che vi ha animato in questo ultimo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Vergine

Chiarezza è la parola d’ordine per voi del segno della Vergine, che state cercando di fare ordine tra situazioni poco soddisfacenti e persone altrettanto inaffidabili. Il vostro quadro astrale preannuncia un periodo di grande ripresa, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. I single sono i favoriti in questa giornata e potrebbero vivere emozioni davvero interessanti e intense.

Nel fine settimana potreste percepire piccoli acciacchi di natura fisica, ma non vi preoccupate, la fortuna è dalla vostra parte.

I segni zodiacali: scopri le date, le affinità e tutte le caratteristiche dei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre: Capricorno

Una giornata all’insegna della misura è quella di oggi per i nati sotto il segno del Capricorno, che dovranno moderare le spese e mettersi in gioco per quanto riguarda l’amore. Le entrate, per quanto siano abbondanti, non devono farvi cadere nell’eccesso ed evitate le spese pazze. In amore dovrete combattere contro paure e insicurezze e buttarvi a capofitto in nuove conoscenze, che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più e anche molto in fretta.

Non adagiatevi troppo e lasciate più spazio alla vostra parte emotiva, spesso oscurata.