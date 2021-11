Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per Ariete, Leone e Sagittario per la giornata di oggi, 19 novembre. Come si svilupperanno amore e carriera per ognuno dei tre segni di fuoco

Appartengono all’elemento fuoco i segni che l’esperto analizza in questo Oroscopo e che rappresentano la parte più intensa, passionale e combattiva dell’intero Zodiaco. I tre segni di fuoco sono Ariete, Leone e Sagittario e sono i segni che preferiscono l’azione all’attesa che qualcosa, prima o poi, arrivi. Se appartenete ad uno di questi tre segni e avete voglia di conoscere le principali novità in campo sentimentale e professionale, ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni di fuoco per la giornata di oggi, venerdì 19 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre: Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete stanno vivendo momenti intensi e passionali con il proprio partner e si sentono continuamente pervasi da un sentimento di amore e romanticismo.

Attenzione a non confondere l’affetto con la falsità: alcune persone che ritenete sincere in realtà non lo sono. Di lavoro ne avete abbastanza e fate fatica a stare dietro a tutti gli incarichi e i progetti: non esagerate con le mansioni e dedicatevi al ripristino delle vostre personali energie.

Mantenetevi anche in forma e sfogate lo stress accumulato, magari praticando ginnastica o uno sport che vi piace particolarmente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre: Leone

Ultimamente voi del segno del Leone vi state prendendo troppe libertà e tendete ad imporvi su tutti coloro che vi circondano con superbia e arroganza. Occhio a questo tipo di atteggiamento, soprattutto nella vita di coppia, per non far scoppiare liti e discussioni, che potrebbero benissimo essere evitate.

Dovrete anche portare a termine compiti lavorativi che non vi appartengono e, in questa giornata di venerdì, la situazione vi infastidirà parecchio. State attenti alla vostra salute e seguite una dieta sana e ponderata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre: Sagittario

I sentimenti appaiono molto confusi per voi del Sagittario, che dovrete fare i conti con una persona intorno a voi che non rappresenta idealmente i vostri canoni. Riconoscete e prendete le distanze da tutti coloro che cercano di avere il primato nella relazione e che mancano di rispetto e premura nei vostri confronti.

Per quanto riguarda la carriera avrete bisogno di utilizzare tutta la vostra creatività per mettere in moto un progetto importante e ottenere il meritato e tanto atteso compenso.