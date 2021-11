Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per Cancro, Scorpione e Pesci per la giornata di oggi, 19 novembre. Come si svilupperanno amore e carriera per ognuno dei tre segni d'acqua

Appartengono all’elemento acqua i segni che l’esperto analizza in questo Oroscopo e che rappresentano la parte più emotiva, sentimentale e delicata dell’intero Zodiaco. I tre segni d’acqua sono Cancro, Scorpione e Pesci e sono i segni che si prodigano con dedizione per il partner e per la persone a loro care. Se appartenete ad uno di questi tre segni e avete voglia di conoscere le principali novità in campo sentimentale e professionale, ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’acqua per la giornata di oggi, venerdì 19 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre: Cancro

Gli appartenenti al segno del Cancro godranno di forti e duraturi sentimenti, anche grazie al loro corteggiamento verso la persona interessata.

L’amore avrà la meglio in questa giornata di venerdì e saprete come conquistare la persona dei vostri sogni. Tutte queste positive emozioni potrebbero però farvi cadere nella vanità e nella smodata stima di voi stessi, che vi farebbero apparire distanti e presuntuosi.

Per troppo tempo siete stati pigri e svogliati, ora il vostro fisico richiede moto ed esercizio, per acquisire forza e tono muscolare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre: Scorpione

Dopo un periodo troppo caotico e confuso, per voi dello Scorpione è arrivato il momento della rivincita in amore e nella vita di coppia. Oggi godrete completamente della serenità e della pace che soltanto una sana relazione può provocare e offrire. Siete anche operativi in ufficio e state tenendo testa a molti progetti contemporaneamente: occhio a non essere superficiali e precipitosi e controllate sempre prima di consegnare il frutto del vostro lavoro.

Se non riposerete adeguatamente il vostro fisico e la vostra mente vi sentirete presto stanchi e affaticati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre: Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci potranno risolvere i problemi di coppia soltanto se si affideranno totalmente al dialogo e alla comprensione. Le entrate sono abbastanza proficue e potrete soddisfare i vostri bisogni, anche quelli più intimi e importanti per voi.

Il lavoro vi da l’opportunità di sperimentare e far crescere il vostro talento, che vi sarà utile per terminare tutti gli incarichi. Dovete anche trascorrere del tempo riposandovi e staccando la mente dai problemi e dagli imprevisti ai quali avete dovuto soccombere in questi giorni.