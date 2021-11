Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di oggi, 19 novembre. Come si svilupperanno amore e carriera per ognuno dei tre segni d'aria

Appartengono all’elemento aria i segni che l’esperto analizza in questo Oroscopo e che rappresentano la parte più introspettiva, indipendente e creativa dell’intero Zodiaco. I tre segni d’aria sono Gemelli, Bilancia e Acquario e sono i segni che sanno anche apprezzare le bellezze della solitudine. Se appartenete ad uno di questi tre segni e avete voglia di conoscere le principali novità in campo sentimentale e professionale, ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’aria per la giornata di oggi, venerdì 19 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre: Gemelli

Si prospetta una giornata all’insegna di nuovi e intriganti incontri per voi del segno dei Gemelli, che ritroverete la voglia di socializzare e di mettervi in gioco.

Se siete single e alla ricerca dell’anima gemella, questa giornata di giovedì potrebbe fare al caso vostro. Siete molto preoccupati per la vostra situazione finanziaria e rimuginate spesso su come poter risparmiare qualche soldo: non pensate troppo al denaro e divertitevi spensierati.

Avete anche bisogno di un po’ di riposo, che vi permetterà di allontanare da voi il cattivo umore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre: Bilancia

I sentimenti sono più vivi che mai per voi appartenenti al segno della Bilancia, che in questa giornata di giovedì vivrete momenti dolci e romantici con il vostro partner. Le stelle favoriscono anche i momenti felici e la personale spontaneità e sincerità. Anche sul lavoro potrete contare sulla vostra creatività, il vostro talento e il vostro intuito per portare a termine nel migliore dei modi un intricato progetto.

Il compenso conseguente a questi sforzi vi permetterà di trovare soluzione ad alcuni problemi di carattere finanziario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre: Acquario

Nell’ultimo periodo voi dell’Acquario vi siete dedicati molto al lavoro e alla vostra crescita professionale, lasciando un po’ in disparte i sentimenti e il piacere della vita di coppia. Riscoprite la gioia di un viaggetto romantico o una giornata con la vostra anima gemella, godendo delle vostre forti emozioni.

Sul lavoro dovete fare i conti con un superiore che ha delle aspettative su di voi e che non volete deludere in nessun modo e per nessun motivo. Il vostro corpo si sentirà forte e energico questo venerdì, pronto a trascorrere un fine settimana giocoso e divertente.