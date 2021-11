Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni di fuoco per la giornata di oggi, 20 novembre. Previsioni per quanto riguarda l'amore e la carriera per Ariete, Leone e Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario sono i tre segni di fuoco dello Zodiaco. Amanti dell’avventura e delle sfide, cercano sempre di superarsi e di raggiugere nel minor tempo possibile la vittoria. Se appartenete ad uno di questi segni, siete tenaci e sempre pronti a combattere per far valere i vostri pensieri e le vostre opinioni, anche se questo comporta innumerevoli fatiche. Ecco l’Oroscopo dell’esperto astrologo Paolo Fox per tutti i segni di fuoco per la giornata di oggi, sabato 20 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Ariete

Le stelle prevedono un periodo di analisi dei sentimenti per voi nati sotto il segno dell’Ariete, che continuate a vivere di dubbi, ma preferite tenerli per voi e aver certezza di tale insicurezza.

Questa sensazione verrà bilanciata da una scarica di energia e allegria, che vi doneranno spensieratezza e leggerezza. La presenza di Venere in Capricorno, vi esorta a circondarvi soltanto di persone affidabili e sincere, specie in ambito lavorativo.

Al vostro fianco necessitate personalità serie e determinate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Leone

La parola d’ordine per voi del segno del Leone è energia: in questa giornata di sabato vi sentirete pervasi da un’adrenalina molto intensa, che vi aiuterà a trascorrere un fine settimana all’insegna della compagnia e del sano divertimento. Di base siete persone molto coraggiose e, anche nei momenti più bui, riuscite sempre a riemergere e ritornare in campo più forti di prima. Sul lavoro questa tendenza vi fa risaltare all’interno del gruppo, ma vi stanca molto e potreste sentirvi scarichi e affaticati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Sagittario

Gli appartenenti al segno del Sagittario non hanno una situazione astrale ottimale e in questa giornata di sabato dovranno fare i conti con alcuni scontri in famiglia o all’interno della vita di coppia, smossi da polemiche e accese discussioni. I soldi saranno l’argomento principale e fate particolarmente attenzione a non spendere troppo e a non essere troppo generosi quando si tratta di prestiti e aiuti.

Ottime le possibilità di socializzazione, da cui potrebbero nascere interessanti amicizie.