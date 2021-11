Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'aria per la giornata di oggi, 20 novembre. Previsioni per quanto riguarda l'amore e la carriera per Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli, Bilancia e Acquario sono i tre segni d’aria dello Zodiaco. Siete personalità assai dinamiche e non amate la noia e la superficialità. Se appartenete ad uno di questi segni, siete anche molto creativi e vi piace sempre distinguervi dalla massa, apparendo eccentrici e originali. Ecco l’Oroscopo dell’esperto astrologo Paolo Fox per tutti i segni d’aria per la giornata di oggi, sabato 20 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Gemelli

La Luna sarà proprio nel segno dei Gemelli questo sabato e, anche per questo, saranno molto proficui i nuovi incontri e le nuove conoscenze.

Persone sconosciute potrebbero presto intrigarvi e farvi decidere di proseguire il rapporto, verso qualcosa di più significativo. In queste 48 ore vi sentirete anche più leggeri e le preoccupazioni che avete avuto nelle scorse settimane saranno soltanto un brutto ricordo. Anche la vita di coppia prenderà una piega interessante e vivrete magici momenti con il partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia vivranno finalmente un momento di ripresa in questa giornata di sabato e potranno dimenticare tutti i litigi, le discussioni e le ansie della settimana appena trascorsa. Ultimamente avete messo a dura prova il vostro equilibrio psicofisico, caricandovi di troppe cose da fare, non prendendovi adeguatamente cura di voi stessi. Siete ovviamente stanchi e spenti energicamente: riposate mente e corpo in questo fine settimana, senza pensare troppo al dolore del passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Acquario

Sabato e domenica saranno giornate davvero speciali per voi del segno dell’Acquario, che vivrete momenti di spensieratezza con amici e conoscenti davvero simpatici. Avete bisogno di ridere, divertirvi e alleggerire il carico di pensieri che vi portate dietro da mesi. Ottime anche le previsioni in amore, cariche di romanticismo e teneri gesti affettuosi. Alcuni nuovi incontri potrebbero trasformarsi in ottimi legami, anche sentimentali, contro ogni vostra previsione.