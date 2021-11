Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre Toro, Vergine, Capricorno: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni di terra per la giornata di oggi, 20 novembre. Previsioni per quanto riguarda l'amore e la carriera per Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i tre segni di terra dello Zodiaco. Personalità dalla smodata intraprendenza e affidabilità, specialmente sul lavoro. Se appartenete ad uno di questi segni, siete ottimi consiglieri e speciali partner per la vita, premurosi e estremamente attenti al benessere della coppia e al perdurare di una sensazione di intimo benessere famigliare. Ecco l’Oroscopo dell’esperto astrologo Paolo Fox per tutti i segni di terra per la giornata di oggi, sabato 20 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Toro

Giornata di trasformazioni è sabato per voi del Toro, che vi siete stancati di vivere secondo la noiosa routine quotidiana e volete rivitalizzare a fondo la vostra vita.

Partendo dal lavoro, state partecipando allo sviluppo di sempre nuovi progetti e, alcuni di voi, potrebbero anche decidere di cambiare posizione e occupazione. Potrete anche ricevere critiche aspre e negative, ma è la prassi per coloro che hanno Mercurio, Sole e Marte in opposizione.

Non fatevi influenzare troppo dalle opinioni altrui e procedete sulla strada del rinnovamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Vergine

Questo fine settimana dovrete sopportare alcune incomprensioni e tensioni, voi del segno della Vergine. Fate attenzione a non dare troppo peso a questa situazione negativa e, al contrario, prendetevi del tempo da spendere in solitudine e in compagnia dei vostri pensieri. Venere vi ha donato un’ottima prospettiva in amore e, nell’ultimo periodo, avete goduto di affetto e romanticismo, che desideravate da tempo.

In generale i sentimenti sono positivi, ma sarebbe meglio non esagerare con le polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre: Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono estremamente convincenti e carismatici questo sabato e dovranno approfittare del periodo per avanzare ipotesi sul futuro. In amore e sul lavoro sarete in grado di distinguervi e compiere enormi passi verso l’avvenire, senza nessun timore. Se siete legati sentimentalmente da tempo ad una persona, questo è il momento giusto per fare il grande passo e, magari, pensare alle nozze o alla costruzione di una famiglia.

Godetevi questo momento e siate felici di ciò che la vita vi ha messo di fronte.