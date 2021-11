Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'aria per la giornata di oggi, 24 novembre. Previsioni riguardo amore e situazione professionale per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni d’aria rappresentano la creatività, l’intelletto, la libertà e l’indipendenza e, proprio come il loro elemento naturale, sono sfuggenti e imprevedibili. I tre segni governati dal fuoco sono Gemelli, Bilancia e Acquario e su di loro influiscono 3 pianeti: Mercurio, Venere e Urano. Se appartenete ad uno di questi 3 segni zodiacali e volete essere informati sull’andamento delle prossime ore, ecco per voi l‘Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’aria per la giornata di oggi, mercoledì 24 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre: Gemelli

La vita sentimentale favorisce voi del segno dei Gemelli e, in particolare, le coppie che durano da tempo, che ritroveranno pace e stabilità dopo un periodo di crisi.

I single dovranno tenere a freno la loro frustrazione data dalla solitudine se non vogliono scacciare i pretendenti. Alcuni imprevisti sul lavoro potrebbero rivelarsi proficui al fine di crescere professionalmente, ma fate attenzione a colleghi e collaboratori, sempre pronti a tendervi un tranello.

Profondi dialoghi avranno luogo con persone del segno del Cancro, ma prendete le distanze dal Sagittario, con il quale potrebbero scoppiare liti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre: Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, in questa giornata di mercoledì, riceveranno splendide sorprese sul lavoro e molti dei loro sforzi verranno ricompensati. Una promozione potrebbe essere alle porte, non fatevi trovare impreparati. Per quanto concerne la famiglia e i sentimenti, potete stare sereni e tranquilli: l’armonia generale darà vita a numerosi e piacevoli dialoghi.

Sentite dentro di voi la voglia di emergere dal grigiore del momento e ci riuscirete se vi affiderete al vostro intelletto, fonte di enorme soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre: Acquario

Gli appartenenti al segno dell’Acquario stanno vivendo un ottimo periodo a lavoro e sono davvero soddisfatti per i successi che hanno ottenuto. Anche in questa giornata di mercoledì 24 novembre, la carriera sarà il vostro stimolo per andare avanti e non mollare di fronte a nessun ostacolo.

In amore dovrete trovare la forza e al contempo la calma per far fronte ad alcune richieste avanzate dal partner, che sembra non accorgersi degli sforzi che state già facendo per mantenere una sorta di equilibrio all’interno della coppia.