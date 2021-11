Oroscopo Paolo Fox Cancro oggi 26 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 26 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici nati sotto il Cancro, questa vostra giornata di venerdì non sembra volervi donare alcuna grande novità o entusiasmante possibilità.

Anzi, la giornata sembra essere ancora piuttosto sottotono, con una generalizzata sensazione di tensione che vi accompagnerà sia sul lavoro che in amore. Occhio ai litigi, ma occhio anche alle delusioni.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 26 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 26 novembre: amore

In questo venerdì amoroso l’opposizione di Venere sembra essere ancora piuttosto pressante ed opprimente per voi, cari amici del Cancro.

Evitate le polemiche, innanzitutto, specialmente se fossero vuote, ma evitate anche di fasciarvi la testa in anticipo, prima di partire male provate a vedere come va, magari il partner è sereno e tranquillo!

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 26 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che vi attende alle porte di questo impegnativo venerdì, carissimi Cancro, in ufficio sembrate avvertire veramente una grandissima tensione. Questo non vi premetterà di essere attivi e produttivi come generalmente siete, ma vi renderà confusi e nervosi.

Non litigate, non create problemi e fare il vostro dovere, tutto andrà bene!

Le previsioni per la settimana del Cancro

Paolo Fox, attraverso la lettura degli astri che caratterizzano la vostra settimana, carissimi amici nati sotto il segno del Cancro, ha predetto un’opposizione di Venere che vi avrebbe accompagnato per tutta la settimana. Questa ha reso leggermente travagliata la vostra vita amorosa, mentre sul lavoro non sembrava esserci nulla di più grande di un’ottima tranquillità!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni