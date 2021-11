Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'aria per la giornata di oggi, 25 novembre. Previsioni per amore e situazione lavorativa per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche e influisce, anche grazie alle posizioni prese dai pianeti, sugli individui e sul cosmo in generale. La bellezza e il mistero che si nascondono dietro l’astrologia affascinano da tempo immemore l’umanità, che cerca in tutti i modi di scoprirne i lati più oscuri e inesplorati. I 12 abitanti dello Zodiaco rappresentano parti di noi spesso nascoste e velate, ma proprio per questo davvero intriganti. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’aria per la giornata di oggi, giovedì 25 novembre. Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre: Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli stanno misurando accuratamente ogni passo e a breve decideranno le sorti delle loro relazioni e del loro percorso lavorativo.

Non vi sentite del tutto soddisfatti della vita che state conducendo, carica di imprevisti e intoppi che non fanno altro se non rallentarvi.

Il cambiamento radicale sembra essere l’unica opzione per ritrovare il benessere che desiderate da tempo, a prescindere dalle influenze esterne, sempre presenti. Modificati alcuni caratteri della vostra quotidianità, tornerete ad essere attivi ed energici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre: Bilancia

Giornata focosa è questa per voi del segno della Bilancia, che non avrete peli sulla lingua e riuscirete ad imporvi elencando i limiti oltre i quali le influenze e i giudizi esterni non possono entrare. Non sopportate più le intromissioni di terze persone nella vostra vita e, oggi, è il momento migliore per mettere in chiaro tutta la situazione.

Siete anche disposti a tollerare, ma non a subire costantemente le critiche ben poco costruttive che gli altri hanno spesso in serbo per voi. Siate chiari e severi sulle vostre convinzioni, senza ricadere nel senso di colpa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre: Acquario

Gli appartenenti al segno dell’Acquario potranno approfittare della giornata di oggi per elevarsi dalla massa e sostare al centro dell’attenzione.

Avete tutte le carte in tavola per diventare leader carismatici all’interno del vostro personale gruppo di amici, lavoro e familiare. Se avete intenzione e voglia di crescere professionalmente, questa settimana vi metterà nella posizione di elevare i vostri confini e scoprire nuovi modi per costruire la vostra autostima. Imparerete molto da queste giornate, che vi faranno sentire forti e importanti.