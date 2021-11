Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni di fuoco per la giornata di oggi, 26 novembre. Previsioni per amore e situazione professionale per Ariete, Leone e Sagittario

L’astrologia è una delle discipline più interessanti che ci siano e offre moltissimi spunti di riflessione. Gli esperti si prodigano ogni giorno per donare la lista dei segni e, per ognuno, stilano le previsioni e i consigli per quel determinato giorno, mese, anno. Proprio come Paolo Fox, esperto astrologo, ha fatto per tutti i segni di fuoco per la giornata di oggi, venerdì 26 novembre. Ecco le previsioni per quanto riguarda amore e situazione lavorativa per Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre: Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno una giornata all’insegna delle buone notizie, degli incontri e delle opportunità, anche se tutte questa emozioni insieme potrebbero mettere a dura prova il vostro stato psicofisico.

Vi sentirete soddisfatti e, allo stesso tempo, affaticati dalla giornata di oggi. In passato vi siete prodigati al fine di aiutare una persona a voi cara e, finalmente, potrete ricevere compensi e riconoscimenti per la vostra dedizione con la quale vi siete presi cura di chi aveva più bisogno di voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre: Leone

Gli appartenenti al segno del Leone riceveranno notizie inaspettate e sconvolgenti, che faranno davvero la differenza all’interno della vostra vita. Da tempo vivete nell’incertezza e nel dubbio e state mettendo a soqquadro ogni minimo aspetto di voi e dell’ambiente che vi circonda. Le notizie che riceverete vi daranno la possibilità di analizzare i pro e contro di una determinata situazione e potrete così decidere sul da farsi, allontanando da voi qualunque tipo di insicurezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre: Sagittario

Giornata intensa per voi del segno del Sagittario, che farete valere i vostri pensieri e le vostre considerazioni all’interno del gruppo di lavoro, esprimendo tutto il vostro fastidio riguardo alcune situazioni. Ultimamente colleghi, capi e collaboratori vi hanno messo i bastoni tra le ruote con la loro superficialità e, ora, avete bisogno di porre dei confini, entro i quali non far entrare alcuna influenza esterna.

Non siete più disposti a condividere i vostri successi con gli altri, che spesso vi hanno intralciati.