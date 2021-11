Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'acqua per la giornata di oggi, 26 novembre. Previsioni per amore e situazione professionale per Cancro, Scorpione e Pesci.

Sempre più persone si appassionano all’Oroscopo e all’astrologia, che riscuotono sempre un discreto successo. Le stelle sono magnifiche informatrici e, anche le posizioni dei pianeti, fungono da strumento per conoscere sempre più approfonditamente le caratteristiche e le affinità di ogni segno zodiacale. Molti sono gli esperti che si dedicano alla stesura degli oroscopi e corredano spesso il tutto con splendidi consigli. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’acqua per la giornata di oggi, venerdì 26 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre: Cancro

Gli appartenenti al segno del Cancro si impegneranno duramente a lavoro questo venerdì e molte delle loro energie andranno spese per risolvere alcune problematiche.

Tutto questo movimento vi stancherà molto e dovrete approfittare del weekend per riposare e ricaricare le batterie. In questa settimana avete però avanzato molte proposte interessanti in ufficio e, alcune di queste, verranno accolte con interesse.

Siate soddisfatti del vostro personale percorso lavorativo e la gioia che ne ricaverete dovrete condividerla con le persone a voi care.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre: Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione vivranno una giornata piena di malinconia e tristezza, date dalla mancanza di alcune persone a voi care. È normale sentirsi abbattuti, soprattutto quando percepiamo il vuoto attorno, ma non è salutare rimanere ancorati a tali emozioni negative, che portano soltanto altro dolore e rammarico. Il futuro va atteso con gioia e speranza, senza troppe preoccupazioni.

Provate a socializzare e, magari, potrete presto conoscere importanti persone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre: Pesci

Le influenze esterne stanno mettendo a dura prova voi del segno dei Pesci, che dovrete evitare di far scoppiare alcune liti e discussioni. Il vostro umore potrebbe appesantirsi date le incessanti intromissioni esterne, ma dovrete tener testa con determinazione e voglia di rivincita. La calma e la pace che cercate, si trovano dietro il muro della rabbia e dell’insofferenza, di cui ultimamente vi cibate.

Tali considerazioni non vi devono sviare dal presente e sarete capaci di assaporare anche il più piccolo segnale di positività.