Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre Toro, Vergine, Capricorno: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni di terra per la giornata di oggi, 26 novembre. Previsioni per amore e situazione professionale per Toro, Vergine e Capricorno

Misteriosa, intrigante e interessante è la lettura dell’Oroscopo, che permette di individuare e prevedere l’andamento delle giornate che si susseguono a ritmi sempre più serrati. Ognuno di noi è governato da un segno zodiacale, che ne descrive il carattere e il comportamento. Anche le affinità tra segni sono importanti per chi si occupa di astrologia o ne è appassionato. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni di terra per la giornata di oggi, venerdì 26 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre: Toro

I nati sotto il segno del Toro stanno cercando di chiarire alcune situazioni che hanno soltanto portato confusione, dubbi e incertezze, destando sospetti riguardo la loro veridicità. Evitate di prendere posizioni spinti soltanto dall’impulsività, ma attenetevi ai fatti e decidete con razionalità e spirito critico. In amore e al lavoro cercate di non apparire troppo sospettosi e suscettibili, per non incappare in inutili discussioni e polemiche.

Se non conoscete tutti i dettagli della storia, evitate di esprimere pareri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre: Vergine

Gli appartenenti al segno della Vergine si sentono soli e abbandonati da quando, alcune persone che credevano amiche, si sono allontanate senza un’apparente spiegazione. Non rimuginate troppo sui motivi che hanno spinto tali persone a separarsi da voi, ma superate il tutto con grinta e forza. Probabilmente non si sentivano pronti a starvi vicino e hanno preferito prendersi del tempo per riflettere. Non incolpatevi per le decisioni altrui, ma rimanete fermi e ancorati alle vostre credenze e certezze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre: Capricorno

La situazione lavorativa non è delle migliori per voi del segno del Capricorno, che dovrete far fronte ad alcuni problemi che avete già avuto in precedenza. Non vi sentite particolarmente coinvolti in ciò che fate e anche i progetti ai quali state lavorando, non vi soddisfano. In alcuni casi siete voi, che con il vostro atteggiamento svogliato, vi state facendo terra bruciata intorno.

Date più fiducia ai vostri compiti e vedrete che anche chi vi sta accanto saprà come sostenervi, senza intralciarvi.