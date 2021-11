Oroscopo Paolo Fox oggi 27 novembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'acqua per la giornata di oggi, 27 novembre. Previsioni per amore e situazione professionale per Cancro, Scorpione e Pesci.

Fin dall’antichità lo Zodiaco e i suoi misteri sono stati fonte di studio per una moltitudine di esperti, filosofi e appassionati, in continua ricerca della chiave giusta per scoperchiare il vaso di Pandora contenente tutti i segreti che gli astri nascondono con forza. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’acqua per la giornata di oggi, sabato 27 novembre. Come procederà e si svilupperà la giornata di oggi per il segno de

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 novembre: Cancro

I nati sotto il segno del Cancro dovranno far fronte ad alcune incomprensioni e discussioni che scatteranno con il partner, tra le quattro mura di casa. Dovete cercare di non esplodere e rimanere il più possibile pacati e moderati, senza ascoltare troppo le critiche esterne. Sul lavoro potrebbero nascere problematiche pratiche alle quali dovrete trovare presto rimedio, servendovi delle vostre doti e del vostro talento.

Non trasportate le negative dinamiche professionali all’interno della vostra relazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 novembre: Scorpione

Ottima posizione della Luna per voi del segno dello Scorpione, che apprezzerete le attenzioni del vostro partner e le ricambierete con piacere. Questo fine settimana godete a pieno della notevole situazione sentimentale e non pensate troppo alle polemiche che hanno animato i giorni scorsi. Occhio ad alcuni colleghi e collaboratori, che potrebbero fraintendere la vostra disponibilità e trattarvi alla pari di uno schiavo per ottenere favori e sostegno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 novembre: Pesci

Gli appartenenti al segno dei Pesci saranno pervasi da una sensazione di dubbio e incertezza, che incrinerà notevolmente la loro situazione intima e di coppia. Tutto ciò che vi circonda non vi convince e, prima di fidarvi, volete essere sicuri della persone e della situazione che avete davanti. Fate particolare attenzione anche ad alcune discussioni che, sul lavoro, potrebbero rovinare un certo equilibrio, specie se collaborate con persone del segno dei Gemelli, che vi faranno perdere le staffe.