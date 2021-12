Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'aria per la giornata di oggi, 30 novembre. Previsioni per amore e situazione lavorativa per Gemelli, Bilancia e Acquario

Tutto ciò che non è sotto il nostro controllo finisce sempre per intimorirci e preoccuparci, aumentando la nostra voglia di conoscerlo e analizzarlo. L’Oroscopo è uno di questi casi emblematici, considerato da molti come un semplice gioco o una finta teoria è in realtà, oggetto di studio da tempo immemore. Gli astri permettono di identificare con impegno le caratteristiche principali di ogni segno, mettendo al corrente le persone sull’andamento delle loro giornate. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) per la giornata di oggi, martedì 30 novembre.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre: Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli stanno attraversando un momento di alta confusione e non sanno ancora bene come uscirne. Nonostante l’andamento discreto della giornata di oggi, potrete percepire parecchia tensione, che vi metterà i bastoni tra le ruote.

Non vi sentite stimolati e apprezzati e, anche sentimentalmente, sentite che la situazione sta rallentando troppo. Iniziate a fare ordine nei vostri intricati pensieri e attendete l’avvento del 2022, che saprà come tirarvi su il morale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre: Bilancia

Gli appartenenti al segno della Bilancia avranno a che fare con la Luna nel segno, portatrice di molti dubbi e tanta insofferenza. L’ambiente che vi circonda vi carica di stress e tensione nocivi per il vostro benessere psicofisico e spirituale. Il vostro atteggiamento iroso potrebbe destare sospetti e, addirittura, scatenare violente liti e discussioni con alcune persone.

Evitate di lasciare spazio a questo vostro focoso temperamento e lasciate tutte le decisioni a sabato, giorno sicuramente più sereno e tranquillo.

I segni zodiacali: scopri le date, le affinità e tutte le caratteristiche dei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre: Acquario

La giornata di oggi, per voi del segno dell’Acquario, vi farà assaporare la tanta agognata libertà, in amore e anche sul lavoro. La Luna occupa una posizione favorevole per voi e vi incita ad intraprendere una nuova avventura, cambiare lavoro o, più semplicemente, mettervi in gioco e portare avanti una passione o hobby.

Avete tutte le carte in regola per arrivare lontano nella vita, ma soltanto se userete la razionalità, saprete come far fronte agli intoppi e alle problematiche imposte dall’esterno.