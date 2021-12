Oroscopo Sagittario domani 1 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La posizione in cui troverete la Luna in questa giornata di mercoledì, amici del Sagittario, sembra essere piuttosto negativa, occhio. Dagli affari non dovreste aspettarvi nulla di buono, quanto piuttosto una fastidiosa serie di tranelli e inciampi. Mentre sembra aprirsi anche un pessimo periodo economico.

Evitate le scelte importanti e cercate di riposarvi un po’, dovete recuperare.

Oroscopo Sagittario, 1 dicembre: amore

L’amore, fortunatamente, in questo periodo non sembra costituire un problema per voi amici del Sagittario! Tutto procede tranquillamente, in una generale monotonia che vi fa sentire piuttosto tranquilli!

Se aveste bisogno di conforto, cercatelo nella vostra dolce metà, migliorando la vostra unione e intesa! Mentre, amici single, uscite e scoprite cosa il destino vi riservi!

Oroscopo Sagittario, 1 dicembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, la giornata che vi attende sembra essere pessima, carissimi Sagittario.

Cercate di rimboccarvi le maniche, perché il vostro procedere è incerto e travagliato, mentre le vostre idee sembrano poco vincenti.

La stanchezza diminuirà la produttività, e se prendeste decisioni importanti, non sembrate poterlo fare nel modo corretto.

Oroscopo Sagittario, 1 dicembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra poter fare nulla di particolarmente entusiasmante per voi amici nati sotto il segno del Sagittario, in questa giornata di mercoledì. Non avete nulla da temere, vedetelo piuttosto come un pensiero in meno che vi occupa la mente!