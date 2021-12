Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni di fuoco per la giornata di oggi, 1 dicembre. Previsioni riguardo amore e situazione professionale per Ariete, Leone e Sagittario.

Le stelle, gli astri e i pianeti sono così lontani da noi, ma allo stesso tempo riescono ad influenzare significativamente le nostre vite. Tutti i segni dello Zodiaco fanno parte di quella fascia di mistero, eleganza e ignoto, che interessa esperti e appassionati. Per conoscere meglio noi stessi e il prossimo l’astrologia mette in campo numerosi strumenti per aiutarci a scoprire affinità e caratteristiche, segno per segno. Ecco l‘Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) per la giornata di oggi, mercoledì 1 dicembre.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre: Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno una giornata assai energica questo mercoledì e riusciranno a raggiungere il successo tanto sperato, solo se avranno più fiducia in loro stessi e ascolteranno meno i consigli esterni.

Occhio alle persone invidiose che vi circondano: prendete le distanze, senza farvi influenzare dalle loro aspre critiche.

Il lavoro procede molto bene e vi sentite soddisfatti del vostro operato, ma l‘amore è ancora in una fase critica e carica di confusione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre: Leone

Gli appartenenti al segno del Leone subirano l’influsso della Luna, che si occuperà una posizione non troppo favorevole per il segno stesso. Alcune persone intorno a voi vi mettono alla prova provocandovi, ma dovrete tenere duro e lasciarvi scivolare addosso tali inutili considerazioni. La situazione potrebbe rendervi malinconici e a tratti demotivati, ma non scoraggiatevi e attendete il fine settimana, che sarà per voi pieno di speciali sorprese.

Saprete come risplendere dopo un periodo abbastanza opprimente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre: Sagittario

Questa giornata di mercoledì permetterà a voi del segno del Sagittario di mettere ordine nella vostra mente, da tempo satura di intricati pensieri. Il fine settimana appare davvero interessante e dovete utilizzare tutte le vostre forze per poterlo assaporare nel migliore dei modi. Se avete delle questioni amorose e finanziarie da risolvere, fatelo entro la fine dell’anno e ciò vi permetterà di incominciare l’anno nuovo senza alcuni pesi che portate sulle spalle.

I sentimenti non sempre risultano chiari e definiti, perciò evitate decisioni affrettate e scelte non ponderate.