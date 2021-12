Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'acqua per la giornata di oggi, 1 dicembre. Previsioni riguardo amore e situazione professionale per Cancro, Scorpione e Pesci.

Uno degli strumenti più utilizzati per conoscere, mano a mano, l’andamento delle giornate è sicuramente la lettura delle previsioni astrologiche. Numerosi sono gli esperti che si impegnano nello stilare l’Oroscopo, segno per segno, dando così ad ognuno di noi l’opportunità di comprendere e far risaltare alcune parti di noi, anche quelle più nascoste. Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) per la giornata di oggi, mercoledì 1 dicembre.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre: Cancro

I nati sotto il segno del Cancro dovranno portare molta pazienza in questa particolare giornata di mercoledì, a causa di alcuni conflitti e discussioni che hanno avuto luogo nell’ultimo periodo.

Vi sentirete bombardati da ogni parte e dovrete difendervi a spada tratta da tutte le accuse che vi verranno fatte. Entro il 2022 ci saranno alcuni cambiamenti riguardanti l’ambito lavorativo, necessari alla costruzione di un’ipotetica stabilità economica ed emotiva.

Raccogliete tutte le vostre forze per l’anno che sta per arrivare e liberatevi dal peso del passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre: Scorpione

Gli appartenenti al segno dello Scorpione avranno voglia di ricucire i rapporti con il partner, che da tempo risulta freddo e distaccato, anche a causa di alcune incomprensioni nate nell’ultimo periodo. Avete paura del dolore e di essere delusi da chi vi circonda, ma non potete vivere nella sfiducia perenne verso il mondo. L’ambiente intorno a voi non è così maligno come può sembrare e, per questo, dovrete cercare di aprire la vostra mente verso nuovi orizzonti.

Portate avanti i progetti ai quali state lavorando e otterrete presto i risultati sperati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre: Pesci

Cambiamenti in vista per voi del segno dei Pesci, che prenderete in mano le redini della vostra vita, rivoluzionandone ogni aspetto. La forza dentro di voi sarà davvero impareggiabile e avrete la capacità di combattere per raggiungere i vostri obiettivi. State aspettando alcune risposte in ambito lavorativo, che entro febbraio arriveranno e vi daranno molta soddisfazione.

Per quanto riguarda i sentimenti, la vita di coppia vi dona emozioni forti e positive, regalandovi speciali momenti con il vostro partner.