Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'aria per la giornata di oggi, 1 dicembre. Previsioni riguardo amore e situazione professionale per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Ormai da tempo lo Zodiaco è fonte d’interesse e curiosità per molte persone, affascinate da questo modo di vedere le cose e prevedere alcuni avvenimenti. Gli elementi che governano i segni permettono di dare un ulteriore contesto a tutto ciò che circonda l’astrologia, donandole quel senso di completezza che piace molto agli appassionati. Intrigante al massimo è anche l’aura mitica che traspare dal mondo dello Zodiaco, capace di avvicinare a sé un numero sempre più ampio di persone. Ecco l‘Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) per la giornata di oggi, mercoledì 1 dicembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre: Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli saranno pervasi da un senso di stanchezza, causata anche da alcune incomprensioni all’interno della vita di coppia. Ben 2 pianeti, Sole e Mercurio, occupano posizioni sfavorevoli e ne sentirete l’influsso prepotente in questa giornata così pesante.

Agli occhi degli altri apparirete alquanto demotivati e spenti, incapaci di trovare rimedio a tali sensazioni. L’insoddisfazione sarà fortunatamente solo momentanea e troverete presto la carica per dare una svolta alla vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre: Bilancia

Giornata carica di solitudine per voi del segno della Bilancia, che vi sentirete abbandonati da tutti di fronte alle avversità della vita quotidiana. Le persone intorno a voi non mancano, ma non percepite comunque l’appoggio e la collaborazione che necessitate. In amore non dovrete rischiare di incrinare un rapporto ormai consolidato a causa del vostro innato sentimento di sfiducia verso tutto e tutti.

Abbiate pazienza e allontanatevi da tutto ciò che non vi offre sicurezza e stabilità emotiva.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre: Acquario

Gli appartenenti al segno dell’Acquario verranno influenzati dall’ottima posizione della Luna, che li renderà volenterosi e pronti a dare il loro meglio. Tutti i problemi che vi hanno messo con le spalle al muro nell’ultimo periodo, dovranno essere risolti entro le prossime 24 ore, senza procrastinare ulteriormente.

L’ambiente esterno impone delle regole e degli stili di comportamento che a voi, personalità indipendenti e rivoluzionarie, proprio non sopportate e alle quali vi ribellate continuamente.