Oroscopo Vergine domani 5 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 5 dicembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Vergine

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

La vostra domenica, cari amici della Vergine, sembra iniziare in maniera piuttosto classica e tranquilla, ma state attenti perché con il trascorrere delle ore avvertirete sempre più pressante l’influsso negativo della Luna. Una spesa potrebbe attendervi, ma forse anche una notizia leggermente negativa, state attenti soprattutto al vostro umore che potrebbe rovinare tutto.

Oroscopo Vergine, 5 dicembre: amore

Dal punto di vista della giornata amorosa non sembra dovervi attendere nulla di eccessivamente negativo, almeno non causato dagli astri. Questa domenica, infatti, inizierà bene per poi peggiorare, influenzando soprattutto il vostro umore.

Basterà non far pesare questo alla vostra dolce metà, ed anzi chiedere magari il suo aiuto per andare oltre, organizzando qualcosa per voi due!

Oroscopo Vergine, 5 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda il lavoro ovviamente in questo campo l’influsso negativo della Luna sarà più pressante.

Qui vi causerà ritardi, contrattempi e disguidi, in un generale clima parecchio inconclusivo e che a fine giornata non vi lascerà altro che un notevole amaro in bocca.

Rinviate appuntamenti ed incontri, indipendentemente che siano importanti o meno.

Oroscopo Vergine, 5 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, purtroppo non avrà veramente nulla di buono in serbo per voi, carissimi amici nati sotto il segno della Vergine. Tanto vale andare avanti senza pensarci, sempre mano nella mano con il vostro eventuale partner!