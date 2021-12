Domenica in anticipazioni: i temi e tutti gli ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 5 dicembre

Programmi TV

Va in onda oggi l'appuntamento settimanale con Domenica In e Mara Venier. Come al solito saranno tanti i temi da affrontare e gli ospiti che arriveranno in puntata per fare compagnia a lei ed al pubblico a casa.

La domenica pomeriggio di Rai1 è ovviamente da passare in compagnia con Mara Venier e con la sua Domenica In. Lo show torna in televisione oggi domenica 5 dicembre 2021 in diretta a partire dalle ore 14:00 dagli Studi Televisivi intitolati a Fabrizio Frizzi per una puntata più breve del previsto per fare spazio alla 64esima edizione del Festival dello Zecchino d’Oro condotta da Carlo Conti. E proprio il conduttore toscano sarà uno degli ospiti di puntata per anticipare la gara dei giovani cantanti, lui insieme a tanti altri ospiti faranno compagnia alla zia Mara per raccontarsi e farsi apprezzare dal pubblico a casa.

Tutti i nomi degli ospiti della puntata di oggi domenica 5 dicembre e tutti i temi di puntata.

Domenica In in onda domenica 5 dicembre

L’appuntamento di domenica 5 dicembre 2021 prenderà il via a partire dalle ore 14:00 in diretta su Rai1 quando Mara Venier aprirà il suo studio per una puntata più breve del solito ma che risulterà comunque interessante grazie alla presenza di tanti ospiti pronti ad arrivare in studio per intrattenere il pubblico.

Chi sono gli ospiti della puntata di oggi

Durante la nuova puntata di Domenica In di oggi ampio spazio sarà dedicato alla trasmissione di Ballando con le Stelle, come anticipato dalla stessa conduttrice dello show per ballerini Vip nella puntata di sabato. Per affrontare i temi della prima semifinale dello show ci sarà l’immortale Alvise Rigo che ancora una volta è finito al ballottaggio e ne è uscito nuovamente vincitore.

Restando in quota Ballando con le Stelle, dopo aver partecipato in coppia come ballerini per una notte, arrivano in studio per raccontarsi a Mara Venier ed al pubblico da casa Lino Banfi e sua figlia Rosanna Banfi.

Lo spazio musicale sarà coperto dal mitico Bobby Solo, in studio per omaggiare la figura di Johnny Cash e cantare i suoi grandi successi. Poi come riportato sopra uno spazio speciale ai temi legati al Festival dello Zecchino d’Oro con l’ospitata di Carlo Conti ad anticipare la gara delle ore 17:20.