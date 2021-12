Oroscopo Gemelli domani 6 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Sole e Mercurio opposti vi attendono alle porte di questa nuova giornata di lunedì, carissimi Gemelli, riducendo completamente il vostro ottimismo e, quindi, anche le possibilità di vivere dei bei momenti di unione sociale. State anche attenti alle distrazioni sul lavoro, già non siete molto produttivi, se in più vi distraeste anche allora sarebbe facile immaginare l’esito della giornata.

Oroscopo Gemelli, 6 dicembre: amore

La giornata amorosa che vi attende in questo lunedì, dunque, sembra essere piuttosto sottotono. Mercurio opposto non permette a voi amici impegnati di esprimervi con libertà, mentre in generale Venere non rende possibile un grande impegno in questo campo.

Amici single dei Gemelli, voi similmente non godete di alcuna possibilità, tanto vale evitare e pensare agli amici!

Oroscopo Gemelli, 6 dicembre: lavoro

Dal punto, invece, di vista della giornata lavorativa di lunedì, carissimi Gemelli, purtroppo la situazione non sembra essere così tanto diversa dall’amore.

Potete concludere con la classica produttività le varie piccole mansioni che vi attendono, ma se provaste a dedicarvi ad un qualche progetto impegnativo, allora sì che vi sentireste veramente molto abbattuti, occhio.

Oroscopo Gemelli, 6 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere veramente nulla di buono in serbo per voi in questo lunedì, carissimi nati sotto i Gemelli. Vi basterà stare semplicemente attenti a quello che vi succede attorno e forse riuscirete anche ad evitare i fastidi prima di trovarli!