Oroscopo Leone domani 6 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Una Luna fastidiosa vi accompagnerà per qualche ora in questa giornata di lunedì, carissimi Leone, rendendovi però particolarmente inclini ad incappare in contrattempi e fastidi abbastanza generalizzati. Saranno delle ore confuse e incerte, ma basterà che vi fermiate un attimo e potreste veramente riuscire ad andare oltre!

Meglio rimandare incontri ed appuntamenti, non si sa mai.

Oroscopo Leone, 6 dicembre: amore

La giornata amorosa che sembra volervi attendere alle porte di questo lunedì, cari amici del Leone, sarà insomma abbastanza sottotono. Di positivo, però, c’è che almeno non sembra che possiate incappare in reali problemi che a loro volta porterebbero dei litigi!

Mentre, voi amici single forse è meglio che evitiate direttamente di pensarci, non è proprio giornata per ottenere qualcosa.

Oroscopo Leone, 6 dicembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, sembra che dobbiate stare decisamente più attenti alle opposizioni che sembrano attendervi.

Innanzitutto, sarà opportuno rimandare appuntamenti e incontri, specialmente se importanti e decisivi per qualche progetto.

Nel mentre, cari Leone, cercate anche di passare il più inosservati possibile, state tranquilli a pensare a compiti e mansioni, da soli!

Oroscopo Leone, 6 dicembre: fortuna

Infine, la fortuna, inutile dirlo, non avrà veramente alcuna buona opportunità in serbo per voi, carissimi amici del Leone. Cercate solamente di non pensarci o non farà altro che aggiungersi alla confusione che caratterizza la vostra giornata.