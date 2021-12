Oroscopo Paolo Fox domani 6 dicembre Cancro, Scorpione, Pesci: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri l'oroscopo di Paolo Fox di domani, 6 dicembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per Cancro, Scorpione e Pesci

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 dicembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Acqua: racchiude Cancro, Scorpione e Pesci. Creativi ed emotivi, per voi nella vita è più importante provare sentimenti ed emozioni forti, piuttosto che inseguire strenuamente il successo!

Tendete a costruirvi dei mondi immaginari, fatti su misura, dove fuggire dalle pressioni della vita, apparendo affascinanti e misteriosi! Istintivi, ma anche ponderati quando serve, è importante che non si giochi con la vostra fiducia.

Oroscopo Paolo Fox 6 dicembre: Cancro

Cari Cancro, in questa giornata di lunedì non potrete ancora dire stabilmente addio all’influsso negativo di Venere che vi interessa.

State attenti a cosa dite, in generale, ma soprattutto con alla vostra eventuale dolce metà, meglio non correre rischi, almeno finché sono evitabili! Il lavoro, invece, dovrebbe procedere tranquillamente, senza novità però.

Oroscopo Paolo Fox 6 dicembre: Scorpione

Il vostro lunedì, amici nati sotto il segno dello Scorpione, sembra volervi aprire un pochino gli occhi sull’esigenza di curarvi anche un po’ di voi stessi, invece che pensare sempre e solo agli altri.

Alcune cose attorno a voi stanno cambiando, e non potete farci nulla, tanto vale adeguarvi e capire come fare per scenderne a patti, è l’unica cosa da fare.

Oroscopo Paolo Fox 6 dicembre: Pesci

Amici dei Pesci, il vostro lunedì si aprirà con una fastidiosa opposizione da parte del Sole e di Mercurio, almeno stando alle letture di Paolo Fox. Vedere con lucidità, ora come ora, i vostri progetti futuri sarà piuttosto difficile e questo potrebbe spingervi ad intraprendere alcune strade inutili per raggiungerli. Pensate, magari, alle cose che avete in ballo, lasciando un attimo da parte il futuro.