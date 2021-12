Oroscopo Toro domani 6 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Ottima la Venere che finalmente troverete anche voi amici del Toro alle porte di questo lunedì, particolarmente buona certamente per l’amore, ma anche per il lavoro! Occhio solo alla Luna, ancora opposta, e che non vi permette di sentirvi veramente felici in giornata, ma potete riuscire ad andare oltre, non preoccupatevi!

Attenzione anche a Marte che vi rende agitati e nervosi.

Oroscopo Toro, 6 dicembre: amore

La giornata amorosa che vi attende alle porte di questa giornata di lunedì sembra essere piuttosto buona, grazie soprattutto a quella bella Venere che vi sostiene, carissimi Toro impegnati! Godetevi una bella serata con il partner, senza però sperare di ottenere chissà cosa.

Mentre, voi single, similmente potreste veramente divertirvi, ma purtroppo non c’è nulla di serio nell’aria.

Oroscopo Toro, 6 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che vi attende alle porte di questo lunedì, cari amici del Toro, sarà veramente necessario che stiate attenti al vostro umore largamente compromesso.

Certo, non sembra che possiate realmente rovinare qualcosa di concreto, o mettere in pericolo il vostro lavoro, ma nervosismo, tensione e stress non saranno facili da gestire.

Oroscopo Toro, 6 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, forse non serve neppure dirlo ma sarà abbastanza presente in questa vostra giornata di lunedì fatta di piccoli fastidi e opposizioni astrali. Carissimi nati sotto il Toro, infatti, sarà lei ad aiutarvi ad arrivare a sera senza gettare completamente la spugna!