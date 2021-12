Oroscopo Gemelli domani 7 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 7 dicembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Gemelli

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, quella di martedì per voi sarà una giornata caratterizzata dalla congiunzione fastidiosa della Luna e di Venere. In generale, fortunatamente, non sembra attendervi nulla di troppo difficile da fronteggiare, quanto piuttosto solamente una spesa imprevista. Sul lavoro, però, ci penserà Mercurio a darvi qualche fastidio di troppo, con ritardi e incomprensioni ad attendervi.

Oroscopo Gemelli, 7 dicembre: amore

La giornata amorosa di martedì sembra essere del tutto tranquilla, anche se a dirla tutta forse quella spesa che vi attende potrebbe essere proprio in questo campo. Nulla di grave, sarà infatti fine a curarvi un pochino di più del partner, magari facendole una sorpresa o un regalo particolari.

Godetevi questa bella intesa che dovrebbe tenervi uniti, non ci sono problemi o litigi in vista!

Oroscopo Gemelli, 7 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, dovrebbe riguardare la sfera lavorativa, cari Gemelli, forse un paio di fastidi vi renderanno piuttosto complesso arrivare a fine giornata.

Certo, non pensiate di poter rovinare chissà cosa e nell’effettivo non causerete neppure nessun grande problema a nessuno, ma comunque dei piccoli ritardi e contrattempi si metteranno tra voi e il successo, tenete duro.

Oroscopo Gemelli, 7 dicembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra avere assolutamente nulla in serbo per voi nel corso di questa giornata di martedì, carissimi nati sotto il segno dei Gemelli. Nulla di grave, né nulla su cui soffermarvi a pensare, lasciate perdere e andate avanti!