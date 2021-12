Oroscopo Sagittario domani 7 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici cari del Sagittario, il martedì che sembra attendervi all’orizzonte di questa nuova giornata sembra vedervi in una posizione di eccessiva superficialità. Non solo sul lavoro, ma anche in amore e nei vari rapporti che costellano il vostro cuore. Potrebbe essere meglio che evitiate di apparire tali, non è detto che chi vi circonda sia disposto a scendere a patti con il vostro umore altalenante.

Oroscopo Sagittario, 7 dicembre: amore

L’amore, insomma, potrebbe procedere in maniera piuttosto liscia per voi, purché però ovviamente evitiate di dimostrarvi superficiali o, peggio, disinteressati. Il partner stabile, infatti, potrebbe essere decisamente la persona che meno sopporta questo vostro aspetto, ma piuttosto che innervosirla, potreste semplicemente cercare di dedicarle molte più attenzioni, soprattutto ascoltando con cura.

Oroscopo Sagittario, 7 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, il lavoro, inutile sottolineare come la superficialità non vi permetterà di concludere efficientemente pressoché nulla, quanto piuttosto potrebbe farlo tracollare.

State attenti e rimanete concentrati, dedicando tutto il tempo necessario anche ai dettagli più irrilevanti. Potreste far andare tutto tranquillamente, ma dipende soprattutto da voi, cari Sagittario.

Oroscopo Sagittario, 7 dicembre: fortuna

Infine, da parte della fortuna forse non vi conviene sperare in qualcosa nel corso di questa giornata di martedì, cari amici nati sotto il segno del Sagittario. Evitate di rivolgervi a lei, seppur effettivamente sia presente nella vostra orbita.