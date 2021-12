Oroscopo Capricorno domani 9 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Ottima la giornata di giovedì che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi Capricorno, con un’ottima Luna raggiunta dal Sole e da Mercurio! Ecco che, grazie a loro, questa giornata dovrebbe scorrere serenamente! Cercate di tenere a mente, però, che ci sono delle cose importanti da fare, soprattutto sul posto di lavoro.

L’amore tentenna leggermente, datevi da fare.

Oroscopo Capricorno, 9 dicembre: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra volervi garantire il procedere che avreste desiderato, cari Capricorno. Specialmente voi che siete impegnati avvertirete un qualche tipo di tensione, ma può essere affrontata e superata, dialogando!

Mentre, amici single, voi non godete di alcuna possibilità, meglio magari concentrarsi sul lavoro, o sulle amicizie!

Oroscopo Capricorno, 9 dicembre: lavoro

All’interno della sfera lavorativa di giovedì, invece, sembrate sentirvi leggermente distratti, troppo intenti a pensare al divertimento.

Cercate di rimanere concentrati, amici del Capricorno, almeno nel fare il minimo indispensabile per tornare a casa soddisfatti.

L’alternativa, infatti, è non fare nulla e tornare a casa insoddisfatti e con un probabile rimprovero da parte di un superiore.

Oroscopo Capricorno, 9 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, in questo momento non sembra avere nulla di particolarmente buono in serbo per voi, carissimi nati sotto il Capricorno. Nulla di grave, potete certamente farcela da soli, l’avete già fatto e lo rifarete!