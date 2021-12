Oroscopo di domani 10 dicembre 2021. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di Domani

Oroscopo Ariete

Cari nati sotto il segno dell’Ariete, questa vostra giornata di venerdì sembra essere piuttosto importante, con una Luna che vi rende euforici ed entusiasti!

Oroscopo Toro

Un venerdì leggermente fastidioso a causa della Luna sembra aprirsi per voi amici del Toro, state attenti. Non riuscirete a sentirvi felici e spensierati, e le ripercussioni potrebbero arrivare in qualsiasi campo, occhio.

Oroscopo Gemelli

Oroscopo Cancro

Cari Cancro, nel corso di questa giornata di venerdì le varie occasioni che il cielo vi offre sembrano essere spettacolari!

Oroscopo Leone

Oroscopo Vergine

Carissimi amici della Vergine, quella di venerdì sembra essere una giornata leggermente antipatica per voi, con l’opposizione della Luna a darvi fastidio.

Oroscopo Bilancia

Oroscopo Scorpione

Un buon venerdì sta per aprirsi al vostro cospetto, cari nati sotto il segno dello Scorpione, anche se forse avvertirete un leggero clima di incertezza attorno a voi.

Oroscopo Sagittario

Per voi del Sagittario la posizione della Luna si tradurrà in alcune ottime occasioni!

Oroscopo Capricorno

Voi nati sotto il segno del Capricorno, forti degli influssi di Venere e Mercurio, dovreste sentirvi tranquilli e felici!

Oroscopo Acquario

Oroscopo Pesci

