Simone Di Pasquale rompe il silenzio su Maria: la nuova fiamma del coach di Ballando con le Stelle

Gossip

Simone Di Pasquale ha da poco detto addio a Ballando con le Stelle, il programma che lo ha reso noto al grande pubblico televisivo. Il cuore del ballerino 43enne, dopo aver battuto dal 1998 al 2005 per Natalia Titova, da qualche mese è occupato da Maria. La donna del mistero è una vecchia fiamma del danzatore e, dopo molto tempo, il destino li ha fatti incontrare nuovamente.

Simone Di Pasquale dopo l’addio a Ballando con le Stelle

In queste settimane si è parlato molto di Simone Di Pasquale a causa del suo addio a Ballando con le Stelle.

Davanti alle telecamere di Rai 1, aveva commosso i giurati e il pubblico annunciando: “Emotivamente non ho più quella sfrontatezza del 21enne che entra in pista e vuole spaccare tutto, ho un approccio più posato, razionale. Ho vissuto tantissimo questo programma, per 16 anni. Io, Milly, Paolo Belli, due autori e Mariotto siamo lì dall’inizio”.

Un addio che ha il sapore di un arrivederci. Il ballerino, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha lasciato intendere che il suo abbandono potrebbe riguardare il ruolo ma non il programma.

“A me piace moltissimo vorrei non lasciare il programma” ha ammesso Simone Di Pasquale aggiungendo che non si vedrebbe nelle vesti di giudice ma piuttosto in quella di coordinatore degli altri maestri, una sorta di super coach.

Un’ipotesi ribadita anche in un’intervista a Nuovo Tv, nella quale ha precisato: “Alla mia età non mi sento più a mio agio a esibirmi ballando su un palcoscenico.” Proprio dalle pagine della stessa rivista, abbiamo scoperto qualcosa in più sulla vita privata del danzatore. Dopo una relazione lunga 7 anni con la ballerina Natalia Titova, conclusasi nel 2005, da qualche mese Simone Di Pasquale ha intrapreso una relazione con una donna di nome Maria.

Chi è Maria, attuale fidanzata di Simone Di Pasquale

Tra Maria e Simone c’era stata in passato una breve frequentazione. Qualche mese fa, dopo 14 anni, i 2 si sono riavvicinati e la scintilla dell’amore sarebbe scattata immediatamente.

L’incontro è avvenuto a Roma, città in cui risiede il ballerino. La donna aveva raggiunto la capitale in occasione di un torneo di padel, uno sport simile al tennis. È stato proprio Simone Di Pasquale a Nuovo Tv ad aver riferito: “Ci siamo ritrovati e innamorati grazie al padel“.

Di Maria non è noto praticamente nulla, se non che è una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. La coppia ha deciso di non rendere pubblica la loro relazione e di vivere la propria quotidianità lontano dai riflettori.

In ogni caso, dal racconto del ballerino, è evidente che la relazione stia proseguendo molto bene. Simone Di Pasquale ha ammesso di amare la semplicità della compagna e di condividerne principi e valori. Decisi a vivere questo amore giorno per giorno, senza troppe aspettative, il ballerino ha comunque ammesso che, arrivato a 43 anni, non gli dispiacerebbe mettere su famiglia.