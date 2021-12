Oroscopo Paolo Fox domani 18 dicembre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 dicembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre: Ariete

Cari Ariete, la vostra giornata di domenica sembra volervi tenere un po’ con i piedi per terra.

Siete soliti vagare nella vostra mente, fantasticando o rifugiandovi in un posto sicuro quando le cose non vanno bene. Ma la realtà va fronteggiata, e voi potete farcela, anche senza degli eccessivi sforzi a dirla tutta! Se c’è un problema, soprattutto con il partner o la famiglia, risolvetelo al più presto!

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre: Leone

Carissimi nati sotto il Leone, questa giornata di domenica sembra volervi spingere a mettere mano al vostro portafogli, alleggerendolo notevolmente. Tuttavia, al contempo in amore regna un’assoluta tranquillità, che si accompagnerà ad una buona sensazione di unione con il partner!

Forse, alcuni di voi riceveranno anche una nuova proposta lavorativa, valutatela bene, ma potrebbe darvi ottime soddisfazioni!

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre: Sagittario

Alcuni dei vostri progetti lavorativi, amici del Sagittario, sembrano essere più problematici che gratificanti, causandovi un gran numero di grattacapi anche in questa domenica. Non datevi per vinti senza combattere, questo è il consiglio di Paolo Fox! Il cielo sta migliorando per la sfera lavorativa e non dovreste mettervi in brutte situazioni proprio ora, occhio.

L’amore è gratificante e sereno, approfittatene!