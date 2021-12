Oroscopo Sagittario domani 19 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 19 dicembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La prima parte di questa giornata di domenica, cari Sagittario, sembra volervi mettere di fronte ad una spesa imprevista a causa dell’opposizione della Luna. Ma non preoccupatevi, perché nel pomeriggio cambierà aspetto, rendendovi più aperti e socievoli, sia con i vostri amici che con gli estranei!

Mercurio e Marte opposti, però, annebbiano la vostra mente, causando fastidi sul lavoro.

Oroscopo Sagittario, 19 dicembre: amore

L’amore, insomma, potrebbe assumere facce molto emozionanti e positive, soprattutto a partire dal pomeriggio quando l’opposizione della Luna sarà superata! La mattina cercate di passare un po’ inosservati, magari andando al lavoro, cari amici impegnati.

Mentre, voi single del Sagittario non dovreste proprio buttare questa giornata, fatta di nuove possibili conoscenze!

Oroscopo Sagittario, 19 dicembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, non sembra aspettarvi nulla di troppo emozionante, e sicuramente all’orizzonte non troverete alcuna novità o successo particolari.

Nulla di cui preoccuparsi, perché la giornata di domenica potrebbe comunque essere tranquilla, ma dovrete dar fondo a tutta la vostra calma, lasciando perdere quell’impeto che vi caratterizza, cari Sagittario.

Oroscopo Sagittario, 19 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere particolarmente attenta ai vostri bisogni in questa domenica, carissimi nati sotto il segno del Sagittario. Non pensateci, ma godetevi quel bel sole che vi illumina il pomeriggio!

