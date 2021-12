Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 23 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata che si aprirà al vostro cospetto in questo giovedì, cari amici dell’Acquario sembra essere piuttosto bella per l’amore, anche se forse a tratti richiederà una leggera pazienza in più.

Nulla di ingestibile, impegnandovi potrete godervi un’ottima giornata amorosa! Mentre sul lavoro qualcuno proverà ad ostacolarvi, ma veramente nulla può fermarvi e il successo è sempre più vicino!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 23 dicembre: amore

Occhio, insomma, alle prime ore di questa giornata di giovedì, carissimi amici dell’Acquario impegnati, perché potreste finire per incappare in un qualche marcato fastidio.

Con il giusto impegno e l’attenzione necessaria, riuscirete ad evitare qualsiasi cosa negativa, godendo di una fantastica sfera amorosa! Amici single innamorati, è l’ora di buttarsi, forza!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 23 dicembre: lavoro

Dal punto di vista professionale, invece, cari Acquario, quello che vi attende sembra essere, similmente, un qualche leggero fastidio.

Qualche collega, geloso o invidioso, potrebbe provare ad ostacolarvi, meglio fidarvi soprattutto di voi stessi per ora perché potreste riuscire ad evitare l’imboscata che vi hanno teso. Continuate sulla vostra strada e non arrabbiatevi neppure!

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

Cari anti sotto il segno dell’Acquario, quello che vi sta accompagnando nel corso di questa settimana sembra essere veramente ottimo per voi, almeno stando alle letture di Paolo Fox!

In amore, e nelle relazioni in generale, proverete delle grandissime sensazioni rinnovate ed accentuate, approfittatene! Siete sotto Natale, occhio a limitare al massimo le spese!

