Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 23 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa giornata di giovedì, carissimi amici della Bilancia, sembra volervi donare nuovamente il sorriso in amore, regalandovi una bella, ma rapida Venere, che dovrebbe sistemare tutte le questioni rimaste aperte prima di Natale!

Sul lavoro è il momento di rimboccarsi le maniche, darsi molto da fare e, soprattutto, prendere delle importanti decisioni per il vostro futuro!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 23 dicembre: amore

Quello che sembra attendervi, insomma, in amore nel corso di questa giornata di giovedì sembra essere una buonissima stabilità e tranquillità, grazie soprattutto a quella bellissima Venere che vi aiuta e sostiene!

Se qualcuno, tipo il partner, non si fidasse più di voi, sembra possibile che riusciate a recuperare quella fiducia, ma ovviamente con un grande sforzo e con la giusta attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 23 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che sembra attendervi alle porte di giovedì tutto dovrebbe andare decisamente per il meglio, cari Bilancia!

Siete energici ed attivi e non vi resta che darvi molto da fare per ottenere qualsiasi cosa a cui abbiate sempre puntato e ambito! Prima del nuovo anno qualcosa vi attende sicuramente, ma il 2022 sarà migliore!

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Carissimi nati sotto il segno della Bilancia, quello che vi si sta dispiegando davanti in questa settimana sembrano essere dei piccoli fastidi amorosi.

Nulla di troppo grave, in base alle letture di Paolo Fox sembra trattarsi, al più, di qualche piccolo fastidio economico, limitate le spese e passerà! La cautela sarà una delle armi principali del periodo natalizio, ricordatelo!

