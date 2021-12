Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 23 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Gemelli! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici dei Gemelli, dopo un paio di giornate faticose, finalmente, questo giovedì sembra essere ricco di energie che vi permetteranno di impegnarvi veramente in qualsiasi cosa!

Inutile dire che le migliori ripercussioni le sperimenterete sul posto di lavoro, datevi molto da fare e recuperate tutta quella strada che avete perso! L’amore e i rapporti sono tranquilli, godetene!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 23 dicembre: amore

Questa vostra giornata amorosa sembra, insomma, essere decisamente tranquilla e solare, forse anche grazie all’abbandono della Luna dei vostri piani astrali!

Comunque, godete il bel clima che dovrebbe animare la vostra relazione, ma se fosse necessario parlare di qualcosa di importante, ricordatevi che non potrete sottarvi per sempre, meglio affrontarlo prima di Natale!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 23 dicembre: lavoro

Il lavoro, invece, finalmente dovrebbe riprendere a procedere in un clima piuttosto sereno e positivo, che almeno vi farà stare tranquilli e sereni, carissimi Gemelli!

L’unica cosa a cui dovrete stare attenti nel corso di questa giornata di giovedì sembrano essere i possibili inciampi che il destino vi pone davanti nel caso proviate a concludere affari o accordi, lasciate stare!

Le previsioni per la settimana dei Gemelli

Questa vostra settimana natalizia, carissimi amici nati sotto il segno dei Gemelli, sembra essersi aperta con una notevole opposizione della Luna, piuttosto rapida e che non dovrebbe avere alcune ripercussioni future!

Riposate in vista del Natale, ne avete bisogno e il 2022 dev’essere affrontato con la testa alta e le energie al massimo! Nuove opportunità professionali in questi giorni!

