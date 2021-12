Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 23 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari Pesci, la giornata che sta per aprirsi al vostro cospetto in questo giovedì sembra essere leggermente agitata, ma senza delle reali ripercussioni negative per voi!

State solamente attenti a non dare via, ma neppure ad alimentare, eventuali polemiche, in amore, sul lavoro e soprattutto in famiglia. Sul lavoro una nuova offerta vi farà sperare in un futuro migliore!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 23 dicembre: amore

La giornata amorosa di giovedì, insomma, sembra essere leggermente agitata, forse a causa di un clima generale non propriamente ottimale.

Nulla di grave dovrebbe capitare, potrebbe al più scoppiare una qualche discussione, che dovrete fare il possibile per non alimentare, ingigantendola e finendo per litigare, rovinandovi definitivamente l’umore poco prima di Natale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 23 dicembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, tutto sembra essere piuttosto tranquillo, senza grandi novità o successi ad attendervi in giornata.

Però, ultimamente vi siete impegnati parecchio ed ora è il momento di raccogliere i frutti di quegli sforzi!

Sembrate, infatti, poter ricevere una qualche buona offerta, che richiederà delle attente valutazioni ma che, nell’anno nuovo, dovrebbe portarvi al successo!

Le previsioni per la settimana dei Pesci

Carissimi nati sotto il segno dei Pesci, quello che gli astri vi riservano in questa settimana sembrano essere delle ottime emozioni da vivere, sicuramente prima di Natale secondo le letture di Paolo Fox!

Nel caso siate impegnati, l’amore procederà benissimo, mentre voi single forse dovrete darvi da fare se voleste ottenere qualcosa. Piccole agitazioni nella sfera famigliare.

