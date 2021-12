Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 23 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici del Sagittario, quello che sta per aprirsi al vostro cospetto con questa giornata di giovedì sembra essere un momento veramente ottimo per i sentimenti e l’amore, con una Luna decisamente favorevole e stabile!

Sul lavoro, invece, sentite sempre più forte il bisogno di una maggiore concretezza ed attenzione, cercate di non stare calmi almeno fino al 2022!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 23 dicembre: amore

L’amore ed i sentimenti, insomma, in questa giornata di giovedì sembrano essere decisamente buoni, carissimi amici del Sagittario, cercate di approfittarne!

Quell’ottima Luna vi guida verso delle sensazioni che sembrano essere veramente belle e che non dovreste assolutamente schivare! Anzi, cercate di viverle a pieno, vi regaleranno un Natale veramente magico!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 23 dicembre: lavoro

Attenzione, invece, sul posto di lavoro perché in questo momento non sembrate essere particolarmente produttivi o attenti a ciò che fate.

Il rischio di sbagliare, con questo clima pessimo che vi circonda, sembra essere piuttosto alto, con qualche collega che proverà anche ad ostacolarvi. Basta essere cauti ed attendere che il Natale passi, tutto sarà migliore!

Le previsioni per la settimana del Sagittario

Occhio, nel corso di questa settimana natalizia, a non esagerare con gli sprechi di energie perché siete veramente a pezzi e la cosa migliore che potreste fare è riposare carissimi nati sotto il Sagittario.

Sul lavoro, però, potreste ricevere un’importante offerta in queste giornate, che andrà valutata a fondo, almeno fin dopo a Natale, secondo le letture di Paolo Fox!

