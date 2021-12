Oroscopo di domani 28 dicembre per Ariete, Leone e Sagittario: tutti i segni e le previsioni

Oroscopo di Domani

Le previsioni di domani 28 dicembre per l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario: ottime novità per tutti i segni per gli ultimi giorni dell’anno, che molti vedranno scorrere nella lietezza e nell’amore familiare.

Oroscopo di domani 28 dicembre per Ariete: non è stato un anno facile ma adesso potete fermarvi

Gli Ariete hanno dovuto subire più di una batosta, ma in questi ultimi giorni tutto verrà dimenticato. Domani le stelle consigliano di prendersi una pausa dal rancore e dai brutti pensieri: se riuscirete a mettere da parte le emozioni negative la giornata avrà risvolti inaspettati.

Il partner come al solito si rivelerà paziente in ogni caso, ma una vostra parola dolce potrebbe farlo davvero felice.

In ambito lavorativo, invece, poche soddisfazioni: meglio concentrarsi su altro, visto che è anche il momento dell’anno più adatto per farlo.

Oroscopo di domani 28 dicembre Leone: non arrabbiatevi e tutto andrà bene

Lo zodiaco oggi vi fa svegliare spazientiti ed annoiati: qualcuno forse ha detto una parola sbagliata svegliandovi e ne pagherà le conseguenze per tutto il giorno.

Se saprete mantenere la pazienza, potrete assicurarvi una giornata con i fiocchi: dedicatevi a ciò che amate, pensate in positivo ed andrà tutto bene.

Oroscopo di domani 28 dicembre per il Sagittario: affetti lontani, ma riuscirete a essere comunque felici

Questo Natale, come il precedente, è stato vissuto con l’amarezza dei rapporti a distanza o, per chi ha la famiglia vicina, qualche tensione di troppo.

Domani però potrete rifarvi, almeno in parte: un colpo di fortuna vi assicurerà un’ottima giornata, di cui conviene approfittare per avere qualche soddisfazione in questo Natale un po’ imperfetto.

Lavoro in pausa, per adesso: non avete intenzione alcuna di tirarvi su le maniche, e fate bene a godervi questo momento in stand by.

Da gennaio, invece, la musica cambierà e vi ritroverete pieni di cose da fare.

