Oroscopo di domani 28 dicembre per Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni e tutti i segni

Oroscopo di Domani

Le previsioni per domani per i segni di acqua, dal cancro di malumore ai pesci in pausa pre-Capodanno: tutte le previsioni prima del 2022.

Dopo il Natale, le abbuffate e i regali, i segni si preparano per una piccola pausa prima dei festeggiamenti di Capodanno. Vediamo quali sono le revisioni per i segni di acqua (cancro, scorpione e pesci) per la giornata di domani 28 dicembre 2021.

Oroscopo di domani 28 dicembre Scorpione: ancora lavoro, ma bei momenti familiari

Quest’anno avete deciso di dare il massimo, forse per contrastare l’opposizione di Saturno che vi accompagnerà ancora per un po’. Domani 28 dicembre per voi sarà una giornata di impegni e fatiche e dovrete affrontare qualche lamentela da partner e familiari.

Occupatevi di riservare qualche momento anche per loro e la giornata scorrere liscia.

Oroscopo di domani 28 dicembre Cancro: sotto le coperte fino a tardi

La pigrizia cancrena domani la farà da padrone: non avete voglia di uscire di casa, anche se il partner tenterà di tirarvi fuori dal letto a ogni costo. Nulla da fare, la Luna è in opposizione e voi con lei. Cercate di evitare musi lunghi e brontolii, che non faranno che peggiorare la situazione.

Una buona idea potrebbe essere quella di occuparvi della casa: le attività pratiche potranno essere un successo, a patto di tenervi lontani da trapani e chiodi.

Oroscopo di domani 28 dicembre Pesci: godetevi le vacanze

Il Natale è alle spalle e Capodanno arriverà solo tra qualche giorno, ma voi avete un disperato bisogno di pausa.

I pianeti vi aiuteranno, perché avete Giove a favore che vi strizzerà l’occhiolino e vi farà capire che un bel periodo è alle porte. Godetene e non lasciatevi avvolgere da cattivi pensieri.

Per quanto riguarda l’amore, sono in arrivo grandi novità: forse il 2021 non è stato il massimo, ma il 2022 ha in serbo un netto miglioramento.

