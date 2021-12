Oroscopo di domani 28 dicembre per Gemelli, Bilancia e Acquario: tutti i segni e le previsioni

Oroscopo di Domani

Oroscopo di domani 28 dicembre: tutte le previsioni per i segni d'aria, che potranno godere di ottime notizie e incantevoli momenti in tutta la giornata

Le previsioni di domani 28 dicembre per l’oroscopo di gemelli, bilancia e acquario prevedono ottime sorprese ed il proseguimento dell’allegria e dell’entusiasmo tipici del periodo natalizio.

Oroscopo di domani 28 dicembre Gemelli: mille fortune e belle sorprese

I gemelli non devono preoccuparsi della giornata di domani: ormai sono entrati nella “scia verde” dell’oroscopo ed hanno già infilato una serie di giornate perfette, a partire da un Natale di amore allo stato puro che ha scaldato i cuori di tutti.

Domani i gemelli, che lavorino o non lavorino, potranno puntare ad un’atmosfera di divertimento ed entusiasmo: accantonato per un attimo l’impetuoso stakanovismo, si lavora piano ma bene e si portano a casa risultati anche alla fine dell’anno.

In amore, nulla da dire: il partner vi adora e domani potrebbe arrivare anche con qualche bella sorpresa. Giove e la Luna vi fanno apparire luccicanti ai suoi occhi.

Oroscopo di domani 28 dicembre Bilancia: basta lavoro, è tempo di dedicarsi alla famiglia

Il 28 dicembre sentirete arrivare pian piano l’atmosfera delle vacanze: se è vero che avete messo in pausa il lavoro da qualche giorno, vi state portando dietro le ultime problematiche lavorative.

Ora però vi sentirete in diritto di darvi per dispersi al capo e ai colleghi, spegnerete i telefoni e i computer e vi godrete la famiglia, che non vede l’ora.

Occhio a non far nascere tensioni, soprattutto in questioni economiche o gestionali: preferite la mediazione e i compromessi, per una volta.

Oroscopo di domani 28 dicembre Acquario: stanchi del riposo, avete già voglia del solito tran tran

Siamo al 28 dicembre ma già vi annoiate: per voi le vacanze non devono mai durare troppo. L’umore, in compenso, è altissimo: se la famiglia in questi giorni vi sta facendo tribolare, domani troverete la forza e la voglia per andare oltre e non lasciarvi turbare in nessun modo.

