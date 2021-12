Oroscopo di domani 28 dicembre per Toro, Vergine e Capricorno: tutti i segni e le previsioni

Oroscopo di Domani

Oroscopo di domani 28 dicembre: le previsioni per i segni di terra, che affronteranno giornate tranquille nonostante il malumore di qualcuno e il partner avverso per qualcun altro.

Arrivano le previsioni dell’oroscopo per domani 28 dicembre per i segni di terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno. Per tutti sarà una giornata piena di soddisfazioni, sia sul lavoro che in famiglia: ottimo momento per fare il pieno di energia positiva e per cominciare il 2022 con una carica speciale.

Oroscopo di domani 28 dicembre Toro: viva le vacanze, partner un po’ difficile gestire

Il segno che ama le feste e i piaceri della vita per eccellenza in questi giorni sta vivendo le vacanze con grande soddisfazione. Domani l’unico cruccio sarà dato dal partner, che sembra un po’ più noioso del solito.

Niente paura: voi sarete in grado di disinnescare qualsiasi bomba emotiva di riportare la pace lì dove gli altri vogliono la guerra.

Qualche problemino arriva dal lavoro: una mail che non avete voglia di leggere, o forse una telefonata a cui non avete voglia di rispondere. In ogni caso, si tratta di piccoli fuochi, facili da spegnere: nel giro di poco potrete tornare alle vostre giornate di riposo.

Oroscopo di domani 28 dicembre Vergine: prendetevi una pausa, manca ancora un po’ a capodanno

Avete superato le feste e con loro l’ansia da prestazione che si portano dietro, nel vostro caso: per voi che volete la perfezione ovunque e comunque, anche un centro tavola sbagliato può essere un problema.

Ora, però, avete l’opportunità di fermarvi un attimo: le stelle sono dalla vostra e vi concederanno una giornata priva di ostacoli, così che possiate concentrarvi sul partner, i figli e quel cucciolo che vuole essere portato al parco a ogni ora del giorno.

In amore, cercate di allentare le tensioni: non impuntatevi sui piccoli difetti del partner, che nella giornata di domani potrebbe decidere di perdere la pazienza definitivamente.

Oroscopo di domani 28 dicembre Capricorno: umore al piano terra, ma il partner sa come prendervi

Se i capricorno sanno come rovinare anche il più gioioso dei giorni con un umore funereo, è anche vero che il 28 dicembre non gliene verrà concessa la possibilità: il partner e gli amici faranno di tutto per renderlo felice e ci riusciranno.

Non mancheranno i piccoli motivi di scontento (per molti sarà il meteo avverso, che rovinerà i piani di chi voleva fare una gita in montagna) che però saranno momentanei e, miracolosamente, verranno gestiti con filosofia. Attenzione alla salute: proteggetevi in questi giorni per non dover perdere i divertimenti di capodanno.

