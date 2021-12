Oroscopo Paolo Fox domani 28 dicembre Scorpione: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha analizzato l'andamento degli astri e dei pianeti, rendendo note le sue previsioni per l'oroscopo di domani 28 dicembre per le persone nate sotto il segno dello Scorpione.

Gli Scorpione sono particolarmente attenti alla realtà che li circonda e tendono ad analizzare tutto ciò che succede, comprese le situazioni meno esplorate e ciò che non riguarda direttamente il nostro pianeta. Il loro non è sempre un carattere semplice. Talvolta possono diventare aggressivi, ma nei momenti di maggiore difficoltà diventano intrattabili.

Paolo Fox ha chiesto agli astri di conoscere le previsioni dell‘oroscopo dello Scorpione per la giornata di domani 28 dicembre, scoprendo cosa succederà ai nati sotto questo segno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 28 dicembre

Cari Scorpione, vi attendono giornate davvero molto interessanti. Le novità riguarderanno anche le coppie che hanno avuto da ridire in questi ultimi tempi. Ora infatti c’è grande desiderio di chiarire. I silenzi non portano da nessuna parte, lo sapete bene. Meglio invece parlare con sincerità al proprio partner. Paolo Fox consiglia di non interferire nelle questioni importanti relative alle persone importanti nella vostra vita. Lasciate che ognuno risolva i proprio problemi secondo la propria opinione e il proprio istinto.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 al 2 gennaio: Scorpione

La noia potrebbe caratterizzare i rapporti amorosi che durano da tempo, cari Scorpione.

Se si sta vivendo una storia difficile, si potrebbe anche pensare di concedersi alcune trasgressioni. Queste ultime potrebbero essere fisiche o anche solo immaginate. Le stelle vi assistono senza interferire: sarete voi artefici del vostro destino.

A livello lavorativo, vivrete un momento di riflessione.

Alcune giornate saranno vissute con tono maggiormente polemico. Attenzione a evitare di sbagliare, per essere poi criticati dagli altri. Le prossime saranno settimane di agitazione, ma le polemiche non interferiranno con la vostra stabilità.

A livello di benessere, gli Scorpione faranno i conti con elevata pressone e stress.