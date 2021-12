5 VIP italiani che compiranno 60 anni nel 2022: dallo chef Bruno Barbieri allo stilista Stefano Gabbana

TV e Spettacolo

La meta dei 60 anni si avvicina per alcuni dei più amati e conosciuti VIP italiani. Nel 2022 ci saranno compleanni importanti e magari si potranno festeggiare con meno restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus. Vediamo chi sono alcuni di coloro che compiranno gli anni.

60 anni per Bruno Barbieri e Anna Maria Barbera Barbera

Lo chef bolognese Bruno Barbieri sarà uno dei primi a spegnere le 60 candeline, il 12 gennaio 2022. Il famoso giudice di Masterchef Italia, conduttore di 4 Hotel e unico chef in Italia ad aver ricevuto 7 Stelle Michelin nel corso di 40 anni. Non ha mai condiviso molti aspetti della propria vita privata che non riguardassero la sua carriera da chef.

Racconta di aver rinunciato ad avere una famiglia per inseguire i suoi sogni lavorativi ma, adesso, prima dei 60 anni, desidera un figlio.

A pochi giorni di distanza dallo chef, anche la comica e conduttrice televisiva torinese Anna Maria Barbera compirà 60 anni, il 15 gennaio 2022. Nonostante dal 2011 sia apparsa pubblicamente molto raramente, nel 2019 la Sconsolata di Zelig è stata intervistata da Mara Venier a Domenica In, dove ha raccontato del periodo di disagio vissuto.

Alberto Angela, Lillo…

L’amatissimo paleontologo e divulgatore scientifico Alberto Angela festeggerà il compleanno l’8 aprile 2022.

Il figlio del noto Piero Angela è abbastanza riservato sulla sua vita privata. Ha dichiarato di iniziare la giornata con due tazze di espresso e 60 vasche in piscina, per scaricare i nervi prima di lavorare. I suoi programmi sono seguitissimi e molto apprezzati, grazie alla capacità di Angela di mantenere alta l’attenzione degli spettatori. Gentiluomo, colto ed educato, Alberto Angela mette d’accordo tutti.

Il simpaticissimo Lillo, del duo comico Lillo & Greg, pseudonimo del romano Pasquale Petrolo, spegnerà le sue 60 candeline il 27 agosto 2022.

Lillo è conosciuto per aver lavorato a Le Iene, programma di Italia 1, e come commentatore, insieme a Greg, delle puntate dello show giapponese Takeshi’s Castle. Nell’aprile 2021 partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori, insieme ad altri comici.

Infine, anche lo stilista e imprenditore milanese Stefano Gabbana arriverà ai 60 anni, il 14 novembre 2022. Fondatore, insieme a Domenico Dolce, della casa di moda Dolce & Gabbana, uno dei marchi più celebri nel campo della moda, sicuramente si occuperà dell’organizzazione di una splendida sfilata per celebrare il suo compleanno.