Oroscopo di Domani

Le previsioni per la giornata di domani peri segni di terra, ovvero Toro, Vergine e Scorpione: ottime notizie per qualcuno e un briciolo di tregua per qualcun altro.

Oroscopo di domani 29 dicembre per Toro, Vergine e Capricorno: tutti i segni e le previsioni

Uno degli ultimi giorni dell’anno sarà vissuto alla grande dai segni di terra, per i quali è un periodo in generale abbastanza positivo. Vergine attento alla salute, Capricorno pronto ad uscire dal suo guscio.

Oroscopo di domani 29 dicembre per Toro: entusiasti delle feste, ma occhio ai problemi finanziari

Sull’onda dell’entusiasmo natalizio, forse questa volta avete esagerato un po’ con le spese: va bene fare regali a tutti, ma occhio ai cordoni della borsa! Nella giornata di domani avrete una gran voglia di fare spese pazze per Capodanno, ma forse è meglio trattenersi, per una volta.

Agire in modo parsimonioso può aiutare anche ad evitare i contrasti familiari: il partner vi tiene d’occhio e potrebbe decidere che proprio domani è il giorno giusto per litigare. Voi, in ogni caso, siete capaci di spegnere i fuochi delle tensioni con grande abilità.

Oroscopo di domani 29 dicembre per Vergine: bando alle ciance, è ora di festeggiare

Vi sentite pronti per lasciarvi andare, ed è proprio così che andrà: in un periodo più che positivo, il 29 dicembre non rovinerà la festa.

Oggi sarete ancora più affascinanti del solito e tutti intorno a voi se ne accorgeranno: attenzione a non strafare, però, perché in famiglia non vi perdoneranno uno dei vostri soliti eccessi di pignoleria.

Tutto è ovviamente già pronto per il veglione, a casa vostra: nulla vi rovinerà i piani, neanche la pandemia -a patto che rispettiate le norme di tutela anti-covid.

Oroscopo di domani 29 dicembre Capricorno: una tregua dalle cattive notizie

Tenete duro, perché siete quasi fuori dal tunnel: i malumori degli ultimi tempi stanno per scomparire. Il 29 dicembre non vi potrà regalare grandi notizie, ma almeno non ci saranno imprevisti di sorta: un paio di giorni senza problematiche vi doneranno di nuovo il buonumore.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!