Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 dicembre Acquario: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Paolo Fox ha previsto come sarà la giornata di domani mercoledì 29 dicembre per amore, lavoro e benessere per tutti i nati sotto il segno zodiacale dell'Acquario.

Gli Acquario sono creativi e innovatori, affascinati da meccanica, elettronica e innovatori. Chi appartiene a questo segno pensa spesso al prossimo e ha un animo nobile e delicato, nonostante a volti mostri lati più aggressivi e ribelli del suo carattere. Il loro essere fermi sulle loro convinzioni rischia di portare chi vi appartiene a scegliere le direzioni opposte rispetto a quelle predilette da tutti.

Paolo Fox ha analizzato l’andamento dei corpi celesti e ha annunciato le sue previsioni per l’oroscopo per la giornata di domani 29 dicembre per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Oroscopo Paolo Fox Acquario per mercoledì 29 dicembre

Cari Acquario, avete grande bisogno di libertà e di fare ciò che l’istinto vi suggerisce senza grossi condizionamenti esterni. Spesso vedete negli altri il vostro principale limite, ma non è così, non sempre almeno. Ci sono sempre legami, limiti e condizioni da considerare e rispettare. Se assecondaste il vostro volere e gettaste tutto all’aria per ricominciare da zero, rischiereste di allontanare le persone che più vi vogliono bene.

A Capodanno avrete bisogno di riposo, perché vi sentite molto stanchi e provati.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: Acquario

Le stelle sorridono alla vostra situazione amorosa cari Acquario. Venere aiuta le vecchie storie e i nuovi incontri.

Attenzione però: se state vivendo una relazione disastrosa, è meglio tagliare corto e liberarsene per godere al meglio dei nuovi incontri. I rapporti con gli altri possono essere chiariti proprio in questo momento.

Sul lavoro sono in arrivo novità interessanti soprattutto per chi lavora in autonomia. I consigli delle persone care sono fondamentali in questi giorni. Potrà succedere che dobbiate aprire una discussione per risolvere attribuzioni non veritiere di spese.

Il cielo promette un risveglio dal punto di vista del benessere. Ultimamente non siete stati al top e avete bisogno di qualcosa che vi sollevi. La natura potrebbe fornire le energie che state cercando.